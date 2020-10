Renato Gaúcho justifica escolha por Cortez ao invés de Diogo Barbosa

Contratado para disputar posição com Bruno Cortez, Diogo Barbosa iniciou o duelo contra o Santos no banco de reservas e quando entrou em campo foi importante. No gol de Diego Souza, o lateral-esquerdo iniciou a jogada e ganhou elogios da torcida.

Questionado na coletiva de imprensa sobre a escolha de manter o reforço no banco de reservas, Portaluppi preferiu desconversar e exaltar a força do seu elenco.

‘Foi opção, tenho procurado trocar nas laterais para descansar já que a cada três dias temos jogo, viagem. Isso faz com o jogador fique cansado. E já perdi jogadores por isso. Estamos tentando todos os cuidados para não perder nesse sentido. Tenho dois bons laterais na esquerda e dois na direita’, finalizou.

Vale lembrar, que Diogo Barbosa chegou ao Grêmio devido a um pedido de Renato Gaúcho. O Tricolor pagou cerca de R$ 10 milhões ao Palmeiras pelo atleta.