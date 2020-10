Renda Cidadã pode cortar 3 milhões do programa

Atualmente, o governo procura encaixar o Renda Cidadã, programa que vai substituir o Bolsa Família, no Orçamento. O governo vem encontrando dificuldades em achar uma solução para adequar o novo programa de renda. Agora, cogita-se diminuir a estimativa de pessoas a serem atendidas no novo benefício.

No Congresso, líderes do Governo discutiam uma proposta que chegaria a 6 milhões de famílias a mais no programa. Atualmente, são mais de 14 milhões no Bolsa Família.

Os dados foram anunciados pelo senador Márcio Bittar (MDB-AC), relator do Orçamento de 2021 e das propostas do Pacto Federativo e Emergencial, criadas pelo governo a fim de cortar despesas.

“Estamos trabalhando para garantir renda para mais de 20 milhões de famílias”, escreveu.

Espera-se, no entanto, que o novo Renda Cidadã tenha aproximadamente metade da expansão anunciada. Dessa forma, o programa deverá ter mais 3 milhões de famílias cadastradas, e não mais 6 milhões.

O quantitativo considera uma média pouco superior a três pessoas por família. Isso levaria o público novo a quase 10 milhões de indivíduos. As discussões, agora, é elevar o valor médio de R$ 190 do Bolsa Família para R$ 240.

Para expandir o programa para mais 3 milhões, o Governo teria que desembolsar R$ 49,5 bilhões ao ano, ou R$ 17,5 bilhões acima do orçamento atual do programa.

Orçamentos

Bolsa Família

?Atendidos: 14,2 milhões de famílias

Valor pago: R$ 190 (em média)

Orçamento original em 2020: R$ 32 bilhões

Auxílio emergencial

Atendidos: 67,2 milhões de pessoas (até agosto)

Valor pago: R$ 600 de abril a agosto e R$ 300 de setembro a dezembro (famílias monoparentais femininas recebem em dobro)

Orçamento em 2020: R$ 321,8 bilhões

Renda Cidadã (previsão anterior)

Atendidos: 20 milhões de famílias

Valor pago: cerca de R$ 240

Orçamento: R$ 57,6 bilhões?

Renda Cidadã (nova previsão em discussão)

Atendidos: ao menos 17,2 milhões de famílias

Valor pago: cerca de R$ 240

Orçamento: ao menos R$ 49,5 bilhões?

