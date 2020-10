Repórter da Globo, Tino Marcos elogia comentarista da TV Brasil em jogo da Seleção Brasileira

A CBF surpreendeu e adquiriu os direitos do jogo entre Peru e Brasil e repassou para a TV Brasil, que transmite em TV Aberta. Com a mudança de última hora, a emissora estatal teve que fazer uma manobra para mudar a grade de programação de última hora.

Narra a partida André Marques, que terá a companhia de Rodrigo Campos e o veterano Márcio Guedes. Este último, foi celebrado pelo repórter da Globo, Tino Marcos, responsável por trazer as noticias de dentro do campo nos jogos da Seleção Brasileira.

Tino lembrou que Márcio o recepcionou em seu inicio na Globo, quando o então jovem repórter foi contratado pela emissora.

– Nostalgia boa é ouvir a voz mansa e inteligente do Márcio Guedes comentando um jogo. Na primeira vez que pus o pé na TV Globo, em 1985, o Márcio gentilmente me levou a um tour pela emissora, inesquecível pra mim.

Vê-lo tão à vontade comentando hoje é especial! – comentou.

Mudança na programação da TV Brasil

Segundo a programação no site da TV Brasil, o programa ‘Animais Bebês’ acabaria às 21h, horário do jogo, dando espaço ao ‘Diário de um Cosmonauta: um ano no espaço’, que por motivos óbvios foi retirado da grade. Às 21h30 começaria o seriado ‘Sherlock’, que seria seguido da série brasileira dos anos 1960, ‘O Vigilante Rodoviário’.

A partida seria exibida originalmente apenas pelo canal Esporte Interativo Plus. O grupo Turner adquiriu os direitos dos duelos da Seleção Brasileira fora do país. A TV Brasil volta a transmitir uma partida da Seleção Brasileira depois de três anos. Em junho de 2017, a emissora transmitiu os amistosos dos comandados de Tite contra Argentina e Austrália, ambos em Melbourne.