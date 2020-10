Ressuscitaram? Globo exibe número negativo de mortos por Covid-19 · .

A Globo Minas virou meme nas redes sociais após exibir um número negativo de portes por Covid-19 em Belo Horizonte. O dado curioso de fato aconteceu e foi exibido no MG1 de terça-feira (29) com a devida explicação do apresentador Sérgio Marques: a Secretaria Estadual de Saúde alterou a contagem. No entanto, a internet não perdoou e apontou que 2020 agora registra “ressurreições”.

O telespectador que acompanhava o MG1 na última terça se surpreendeu ao ver no painel a informação de que havia “menos duas mortes” por coronavírus na capital de Minas Gerais. Marques, responsável por transmitir informações atualizadas sobre a Covid-19, tratou logo de esclarecer os registros oficiais.

“Começamos observando um número negativo. Vou explicar. É porque o boletim da Secretaria Estadual de Saúde [diz] ‘menos duas mortes’. Duas mortes foram retiradas desse boletim oficial aqui em Belo Horizonte”, iniciou.

“A explicação que foi dada pela Secretaria Estadual de Saúde é que é comum que as Secretarias Municipais, que enviam esses dados para o Governo, revisem o número de mortes. E elas têm autonomia para incluir e retirar esses dados do sistema onde os números são lançados”, completou.

Por isso, em 29 de setembro Belo Horizonte, oficialmente, fez uma retificação em sua contagem. “Duas mortes foram retiradas dos registros oficiais. O total está em 1.230 pessoas que morreram de Covid-19 na capital”, finalizou o jornalista sem explicar o motivo da alteração pelo órgão responsável.

Nas redes sociais, a notícia viralizou e virou motivo de piada. “Podemos comemorar. Minas Gerais dá início aos procedimentos de ressurreição”, comentou o perfil Virei Jornalista.

“A galera está desmorrendo. Glória a Deus”, escreveu o internauta Thiago Vieira. “Esses dois não foram confirmados? Ficaram na dúvida (risos)”, ironizou Claudio Eduardo. “Sei não. The Walking Dead começou assim”, divertiu-se Carlos Filho.

Confira trecho do MG1 sobre o registro de mortes negativas:

Veja repercussão no Instagram: