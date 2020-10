Resultado da RJ da Sorte 029 – 11/10/2020

Confira o sorteio resultado da RJ da Sorte 029, Rio e Grande Rio, realizado às 09:00h, 11/10/2020 (domingo) , nas dependências da Band/Rio. O RJ da Sorte é um Título de Capitalização e está sob a responsabilidade da Capemisa Capitalizaçãp; Estado do Rio de Janeiro. …… Veja aqui, nesse Domingo, o Resultado da RJ da Sorte 028, a partir de 09:00h!!!

Cadastre seu bilhete no site oficial,”RJ da Sorte” ,e concorra aos prêmios do CADASTRO DA SORTE.

=================== Resultado da RJ da Sorte – Sorteio das Dezenas — Sorteio Especial Em 25/10/2020 — Prêmio: SALÁRIO MENSAL POR 05 Anos ==> valor: R$ 2.000/mês por 05 anos!!! Prêmio: R$ 20.000,00 => Para Menor pontuação.

==================== Resultado da RJ da Sorte 029 – Sorteio das Dezenas — 4º Sorteio — Prêmio: 01 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS ==> valor: R$ 140.000,00!!! Prêmio: R$ 10.000,00 => Para Menor pontuação. DEZENAS SORTEADAS: (colocadas aqui, na ordem em que foram sorteadas)

******

******

******

****** DEZENAS SORTEADAS, colocadas aqui, EM ORDEM CRESCENTE

******

******

******

****** Resultado da RJ da Sorte 029- Sorteio das Dezenas — 1º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 10.000,00!!! Prêmio: valor: R$ 5.000,00 – Para Menor pontuação. DEZENAS SORTEADAS: (colocadas aqui, na ordem em que foram sorteadas)

******

******

******

****** DEZENAS SORTEADAS, colocadas aqui, EM ORDEM CRESCENTE

******

******

******

****** Resultado da RJ da Sorte 029 – Sorteio das Dezenas — 2º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 10.000,00!!! Prêmio: valor: R$ 5.000,00 – Para Menor pontuação. DEZENAS SORTEADAS: (colocadas aqui, na ordem em que foram sorteadas)

******

******

******

****** DEZENAS SORTEADAS, colocadas aqui, EM ORDEM CRESCENTE

******

******

******

****** Resultado da RJ da Sorte 029 – Sorteio das Dezenas — 3º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 10.000,00!!! Prêmio: valor: R$ 5.000,00 – Para Menor pontuação. DEZENAS SORTEADAS: (colocadas aqui, na ordem em que foram sorteadas)

******

******

******

****** DEZENAS SORTEADAS, colocadas aqui, EM ORDEM CRESCENTE

******

******

******

******

Nós postamos os resultados iniciais do RJ da Sorte 029 , Rio e Grande Rio, durante e logo após os sorteios!

Resultado da RJ da Sorte 029 – PRIMEIRO SORTEIO – Bilhetes com as 15 dezenas sorteadas para o 1º Prêmio Principal – R$ 10.000,00.

1º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 10.000,00!!!

Prêmio: valor: R$ 5.000,00 – Para Menor pontuação.

…. Bilhete(s) que acertou(aram) as 15 dezenas e ganhou(dividiram) o Prêmio! Nome Tit/NºSorte Onde comprou ……….. ……. 029 …. ……….. ……. 029 …. …. Bilhetes com Menor pontuação ( ….. acertos) dividiram o Prêmio! Para Cada: R$ …… ……….. ……. 029 …. ……….. ……. 029 ….

Resultado da RJ da Sorte 028 – SEGUNDO SORTEIO – Bilhetes com as 15 dezenas sorteadas para o 2º Prêmio Principal – R$ 10.000,00.

1º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 10.000,00!!!

Prêmio: valor: R$ 5.000,00 – Para Menor pontuação.

…. Bilhete(s) que acertou(aram) as 15 dezenas e ganhou(dividiram) o Prêmio! Nome Tit/NºSorte Onde comprou ……….. ……. 029 …. ……….. ……. 029 …. …. Bilhetes com Menor pontuação ( ….. acertos) dividiram o Prêmio! Para Cada: R$ …… ……….. ……. 029 …. ……….. ……. 029 ….

Resultado da RJ da Sorte 028 – TERCEIRO SORTEIO – Bilhetes com as 15 dezenas sorteadas para o 3º Prêmio Principal – R$ 10.000,00.

1º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 10.000,00!!!

Prêmio: valor: R$ 5.000,00 – Para Menor pontuação.

…. Bilhete(s) que acertou(aram) as 15 dezenas e ganhou(dividiram) o Prêmio! Nome Tit/NºSorte Onde comprou ……….. ……. 029 …. ……….. ……. 029 …. …. Bilhetes com Menor pontuação ( ….. acertos) dividiram o Prêmio! Para Cada: R$ …… ……….. ……. 029 …. ……….. ……. 029 ….

Resultado da RJ da Sorte 028 – QUARTO SORTEIO – Bilhetes com as 15 dezenas sorteadas para o 4º Prêmio Principal – R$ 140.000,00.

1º Sorteio — Prêmio: valor: R$ 140.000,00!!!

Prêmio: valor: R$ 10.000,00 – Para Menor pontuação.

…. Bilhete(s) que acertou(aram) as 15 dezenas e ganhou(dividiram) o Prêmio! Nome Tit/NºSorte Onde comprou ……….. ……. 029 …. ……….. ……. 029 …. …. Bilhetes com Menor pontuação ( ….. acertos) dividiram o Prêmio! Para Cada: R$ …… ……….. ……. 029 …. ……….. ……. 029 ….

ATENÇÃO: A fonte inicial desses dados é o Sorteio ao Vivo, Resultado da RJ da Sorte 029, Rio e Grande Rio, devido a dificuldades para, no MOMENTO do SORTEIO, serem lidos com clareza os NOMES e LOCAIS dos ganhadores; O RESULTADO OFICIAL será assim que for divulgado, oficialmente, o Número dos Bilhetes no Site Oficial da “Loteria RJ da Sorte”, rjdasorte.com.br. e/ou no Facebook.

Sorteio Resultado da RJ da Sorte, Rio e Grande Rio, 029 – Sorteios “CADASTRO DA SORTE”, para Bilhetes Cadastrados no Site Oficial da RJ da Sorte ( rjdasorte.com.br)

CADASTRO DA SORTE – SORTEIOS

01 Prêmio: “Moto HONDA CG 160cc–>VALOR de R$ 10.000,00. — Sorteio entre os Bilhetes cadastrados.

Relação do Ganhador, confirmação a partir da relação no Site Oficial: rjdasorte.com.br

Nome Tit/NºSorte onde comprou …… ……. 029 …….

– “Xô Aperto” – 20 Prêmios de R$ 1.000,00, Sorteios entre os Bilhetes cadastrados.

Relação Completa dos 20 Ganhadores, e confirmação no Site Oficial dessa Loteria: rjdasorte.com.br

Nome Tit/NºSorte onde comprou …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 ……. …… ……. 029 …….

ATENÇÃO; A fonte inicial desses dados é o Sorteio ao Vivo, devido a dificuldades para, no MOMENTO do SORTEIO, serem lidos com clareza os NOMES e LOCAIS dos ganhadores; O RESULTADO OFICIAL será assim que for divulgado, oficialmente, o Número dos Bilhetes no Site Oficial da “RJ da Sorte”, rjdasorte.com.br e/ou no Facebook.

( fonte: Banner Publicitário – Site Oficial dessa Loteria)

Nessa edição da RJ da Sorte , Rio e grande Rio, você concorre aos 05 Prêmios Principais:

1- R$ 10.000,00 . 2- R$ 10.000,00 . 3- R$ 10.000,00 . 4- R$ 140.000,00!!. 5- Sorteio Especial no dia: 25/10.

Existem no Bilhete, Quadros específicos para cada Prêmio: serão sorteios distintos.

EM CADA SORTEIO, nos respectivos Quadros–> para ganhar, a pessoa deverá acertar as 15 (quinze) dezenas no respectivo Quadro de seu bilhete.

Para isso, serão realizados 04 sorteios distintos, onde serão extraídas tantas bolas ( universo 01/30) quantas necessárias até que pelo menos um bilhete vendido complete primeiro a sequência de 15 (quinze) dezenas no Quadro Específico do Sorteio.

Se ocorrer mais de uma Pessoa, o Prêmio é dividido

Haverá também, em cada Sorteio, premiação para as Pessoas que conseguirem a Menor pontuação ao finalizar do sorteio.

ATENÇÃO:

Nosso Site faz o serviço de divulgação de resultados de Loterias.

A Loteria “RJ da Sorte” tem, como site oficial,

Site oficial da Loteria “RJ da Sorte”.

Gosta de jogos de Loterias como nós? Visite:

Conheça as regras para participação e a posição oficial no Ranking dos Vencedores.

Vamos com Fé! Boa sorte, nesse Resultado da RJ da Sorte 029, Rio e Grande Rio.