Resumão: o que de melhor aconteceu na semana 4 da NFL

A semana 4 da NFL foi a mais turbulenta fora de campo na liga. O coronavírus afetou o futebol americano pela primeira vez em 2020, com a partida entre Pittsburh Steelers e Tennessee Titans sendo adiada para o final do mês de outubro. Além do duelo entre Kansas City Chiefs e New England Patriots ser adiado em um dia, após Cam Newton e Jordan Ta’amu serem diagnosticados com Covid-19.

Mas dentro de campo teve muita ação, o Lance! te ajuda a manter informado na resenha com os amigos. Confira:

Brady jovial

No duelo contra o Justin Herbert 21 anos mais novo, Tom Brady mostrou que o tempo é um conceito falho para ele. Com 369 jardas e cinco touchdowns, o quarterback guiou o Tampa Bay para o triunfo sobre o Los Angeles Chargers.

Bonde dos invictos

Dos times que ainda não haviam perdido na rodada, apenas o Chicago Bears não conquistou a quarta vitória consecutiva na temporada 2020 da NFL. Seattle Seahawks, Green Bay Packers, Kansas City Chiefs e Buffalo Bills venceram e seguem no topo da liga. Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans, que se enfrentariam, mas tiveram o confronto adiado pelo coronavírus, também ainda não perderam.

Perfeição brasileira

No duelo entre kickers ‘brasileiros’, Cairo Santos e Rodrigo Blankenship (nascido nos Estados Unidos, porém filho de uma brasileira) tiveram dia perfeito. Os dois acertaram os cinco field goals tentados. Em campo, melhor para Blankenship.

Tripletes

Grande dia para jogadores de franquias de Ohio. Odell Beckham Jr, do Cleveland Browns, e Joe Mixon, do Cincinnati Bengals, quebraram a banca e somaram três touchdowns totais nas vitórias de suas franquias sobre Dallas Cowboys e Jacksonville Jaguars, respectivamente. Na segunda, Robert Tonyan, do Green Bay Packers também anotou três touchdowns no triunfo sobre o Falcons.

Sabor da vitória

Até que enfim Joe Burrow venceu sua primeira partida com o Cincinnati Bengals. O calouro ainda conseguiu outra marca significativa: passou para 300 ou mais jardas em três partidas consecutivas na NFL. Philadelphia Eagles e Minnesota Vikings também saíram do limbo e venceram suas primeiras partidas na temporada 2020.

O que acontece no Texas?

Talvez o estado mais fanático por futebol americano de todos os Estados Unidos, o Texas vê os seus dois times na NFL patinando. O Dallas Cowboys apresenta uma defesa terrível e já soma três derrotas em quatro partidas. A última cedendo 49 pontos para os Browns. Já o Houston Texans também com um desempenho defensivo deprimente ainda não venceu na temporada 2020. Desta feita, em casa, perdeu para o Minnesota Vikings.

Sem vencer

New York Giants, New York Jets, Atlanta Falcons e o já citado Houston Texans são os únicos que ainda não venceram na temporada 2020. A cidade de Nova York então vive período deprimente, com as duas franquias não dando o mínimo sinal de recuperação e apresentando diversos problemas em campo.