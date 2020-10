Resumo: a CRISE do Segundo Reinado

A Crise do Segundo Reinado

Diversos fatores contribuíram para a Crise do Segundo Reinado brasileiro. O seu fim se dá oficialmente em 1889, com a Proclamação da República.

Um dos principais fatores é a Guerra do Paraguai. Ela é abordada especialmente em alguns concursos da PM, então preste atenção!

Guerra do Paraguai: 1864 – 1870

A Guerra do Paraguai foi um conflito militar envolvendo os países da Bacia da Prata.

Tudo começou porque Solano López, ditador do Paraguai, tinha o projeto de formar o “Grande Paraguai”, que envolverei terras além do Paraguai em si.

López apoiava o Partido Blanco, que era uma ameaça aos territórios do sul do Brasil. Do outro lado, estava o Partido Colorado, que governava o Uruguai, com apoio de Argentina e Brasil.

Porém, em determinado momento, Solano López invade o Mato Grosso. A partir disso, o Brasil entra no conflito diretamente.

Forma-se a Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai), se opondo ao Paraguai, que lutava sozinho.

A Tríplice Aliança é também apoiada pela Inglaterra, contra o Paraguai, já que esse queria criar uma economia independente, inteferindo nos interesses ingleses.

O Brasil não tinha um exército até então. Juntam-se as guardas nacionais e se convocam os escravos. Senhores mandavam escravos no seu lugar, prometendo liberdade.

Argentina e Uruguai saem da guerra em 1868. Brasil continua por mais dois anos na expectativa de matar Solano López.

Consequências da guerra:

Paraguai: crise econômica, miséria, falência das indústrias e morte de 70 por cento dos homens?

Brasil: sentimento nacionalista, militares passam a exigir participação política (QUESTÃO MILITAR), criação de um exército.

O Exército brasileiro passa a apoiar republicanismo e abolicionismo (negros) e a dívida interna? brasileira cresce demais.

Assim, além da Guerra do Paraguai, outras questões influenciam na Crise do Segundo Reinado. As questões são:

Questão Militar – militares exigem mais espaço de participação política

Questão Abolicionista – pressão inglesa para o fim da Escravidão

Questão Christie – conflitos envolvendo o embaixador da Inglaterra enfraquecem as relações entre esse país e o Brasil

Questão Religiosa – conflitos envolvendo o Papa e D. Pedro II

Questão Republicana – muitas pessoas (inclusive o exército e os ex-escravos) apoiam a República.

O Império se torna insustentável diante de tantas questões problemáticas. Em 15 de Novembro de 1889, é proclamada a República e a família real é exilada.