Resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 14 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de A Força do Querer, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, quarta-feira (14):

Joyce exige que Ritinha não use sua cauda de sereia na piscina. Dantas afirma que Cibele continuará como assessora da presidência na empresa. Silvana decide alertar Joyce sobre Irene. Leila discute com Caio por causa de Bibi. Cláudio tenta ter intimidade com Ivana. Bibi chega de surpresa no restaurante onde Rubinho trabalha. Irene chantageia Silvana.

Nonato compra assessórios femininos com o dinheiro que recebe de Eurico. Joyce leva Ritinha ao shopping. Nonato se veste como mulher. Jeiza é escalada para comandar uma grande operação policial. Cândida tem um mau pressentimento quando Jeiza leva seu celular de trabalho ao sair de casa.

Zeca afirma que não liberará Ritinha para se casar. Jeiza discute com Edinalva. Chega o dia do casamento de Ritinha e Ruy. Joyce culpa Caio pelo fim do romance do filho com Cibele. Anita manda fotos do casamento para Cibele. Jeiza é assaltada e Zeca tenta ajudá-la.

