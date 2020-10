Resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 14 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Malhação – Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, quarta-feira (14), na Globo:

Benê aceita o convite de Guto e avisa a Josefina que vai para o Rio de Janeiro. K2 convida Tato para viajar. Bóris se anima com suas aulas voluntárias no Cora Coralina. Renata aconselha Josefina a permitir a viagem de Benê com Guto. K2 afirma a K1 que conseguirá dinheiro para suas férias com Tato, e a amiga se preocupa. Anderson retoma os estudos.

K1 vai com MB a Campos do Jordão. K2 furta o dinheiro do salão da tia e compra passagens para suas férias com Tato. Malu e Edgar apresentam a investidores as mudanças na estratégia do Colégio Grupo. Benê parte para o Rio de Janeiro com Guto, e Josefina fica apreensiva. Benê e Guto se dão as mãos durante a viagem.

