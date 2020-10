Resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 14 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Jesus, que vai ao ar hoje, quarta-feira (14), na Record:

Caifás percebe as pessoas maravilhadas diante das palavras de Jesus. Caifás se retira, irritado e fazendo ameaças. Maria Madalena exige que Petronius aceite Jesus e eles não se entendem. Simão Fariseu não perdoa Laila. Shabaka paquera Mirian. Judas Tadeu sente falta de Helena. Laila é amparada por Asisa. Joana questiona Judite pelas atitudes do marido.

Chuza conta para Caifás que Judite está grávida. Joana fica surpresa com a notícia. Anás passa mal. Os judeus se impressionam com as palavras de Jesus. Mateus se declara para Asisa. Lázaro procura por Susana. Jesus enfrenta Caifás e o Satanás. Lázaro pede Susana em casamento. Temima fica assustada com os delírios de Antipas.

Helena se mostra interessada em ajudar os necessitados. Zaqueu devolve os tributos à Mulher Encurvada. Jesus pede para seus apóstolos O seguirem. Caius desrespeita Maria e Mirian. Jesus e os apóstolos vão para a hospedaria. Antipas se interessa por Maria Madalena, mas fica tenso ao saber que ela é seguidora de Jesus. Caifás questiona Judite sobre a gravidez.

Os capítulos de Jesus são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

