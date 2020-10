Resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 14 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Haja Coração, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, quarta-feira (14):

Tancinha e Apolo desrespeitam o delegado. No spa, Leonora, Penélope e Rebeca se aproximam. Giovanni e Camila tentam se ajudar diante dos bandidos. Enéas confessa a Aparício que gosta de Camila. Camila e Giovanni conseguem desarmar os bandidos, e a moça ameaça o filho de Francesca. Beto aposta com Henrique que conquistará Tancinha.

Camila manda Giovanni sair do carro e acaba sofrendo um acidente. Teodora e Aparício se desesperam com o desaparecimento de Fedora. Giovanni tenta socorrer Camila, e liga para Bruna. Leozinho evita que Fedora se atire de uma ponte. Beto usa sua influência para tirar Tancinha da prisão.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Haja Coração.

Os capítulos de Haja Coração são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.