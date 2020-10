Resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 7 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Jesus, que vai ao ar hoje, quarta-feira (7), na Record:

Maria aconselha Tiago Justo e critica os sacerdotes. Shabaka fala sobre Mirian com Nemestrino. Arimatéia descobre que Caifás quer o mal de sua família. Diana aceita se casar com o Hidrópico. Yoná e Gabriela falam sobre suas paixões. Zaqueu fica impressionado com as palavras de Jesus. Caifás fica nervoso ao ouvir Livona falando sobre traição.

Zaqueu avisa que doará metade de seus bens aos pobres. Laila se sente culpada ao ser tratada carinhosamente por Simão Fariseu. Asisa conversa com Jairo. Jesus diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Zaqueu fica feliz. Abel se despede de todos no palácio. Petronius permite que o Hidrópico parta na comitiva do filho de Joana. Zaqueu dá um saco de moedas para que Adela possa comprar a liberdade de Diana.

