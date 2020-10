Resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 7 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Malhação – Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, quarta-feira (7), na Globo:

Ellen desabafa com as amigas. Jota anuncia a Ellen que seu robô foi selecionado para o festival de tecnologia. Ellen teme que Malu não permita sua viagem para o festival. Nena presenteia a filha com um antigo relógio que foi de seu pai. Malu afirma que o colégio não arcará com a viagem de Ellen, e Jota e Juca ficam indignados.

Jota decide promover um arrecadamento virtual para custear a viagem de Ellen ao festival de tecnologia. Fio sente ciúmes de Ellen com Jota. Júlia e Bianca descobrem que Samantha beijou Fio. Ellen hesita em fazer a viagem. Keyla anuncia às amigas que teme por seu estado de saúde.

