Resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 15 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Jesus, que vai ao ar hoje, quinta-feira (15), na Record:

Judite nega a gravidez, mas Caifás fica desconfiado. Caius leva a pior na briga com Goy. Maria agradece a proteção do rapaz. Madalena fala sobre Jesus com Antipas. Zelote beija Betânia. Lázaro fica ansioso à espera da resposta de Susana. Jesus diz para Pedro não imitar as atitudes dos fariseus. Na cozinha do palácio, Diana fala sobre a briga.

Antipas pergunta sobre Jesus para Maria Madalena. Caifás descobre que Judite está grávida. Goy denuncia Caius para Petronius. Kesiah escapa das investidas de Longinus. Madalena explica mais sobre Jesus para Antipas. Caifás ameaça Judite com uma adaga. Petronius castiga Caius. Lázaro pergunta se Susana aceita se casar com ele.

Judite se desespera, temendo ser apedrejada. Susana aceita o pedido de Lázaro. Madalena e Petronius pensam um no outro. Antipas tem alucinações e vê o rosto de Herodíade em Temima. Helena e Tadeu se perdem nas lembranças. Caifás conversa com Anás e ofende Judite. Livona tenta acalmar a patroa. Jesus interrompe o ritual dos sacerdotes e Caifás fica furioso.

