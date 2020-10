Resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 15 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de A Força do Querer, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, quinta-feira (15):

Zeca leva um tiro para proteger Jeiza, que socorre o rapaz. Ruy e Ritinha se casam. Shirley tem uma ideia contra Ruy e fala com Cibele. Simone questiona Ivana sobre a viagem com Claudio. O buquê de noiva de Ritinha cai em cima de Caio. Heleninha questiona Caio sobre a venda de sua casa para Bibi.

Cibele assiste ao vídeo do casamento de Ruy. Jeiza e Zeca reatam o namoro. Caio decide se casar com Leila. Ivana aceita que Simone marque uma nova consulta com a psicóloga. Irene manipula Eugênio. Ruy descobre a suposta gravidez de Cibele. Jeiza comanda uma operação policial e avisa a Zeca.

Ruy pede para Amaro confirmar a gravidez de Cibele. Simone bloqueia mais um site de apostas de Silvana e deixa a mãe furiosa. Bibi descobre que Rubinho mentiu sobre a faculdade. Jeiza se incomoda ao ver a foto do casamento de Ritinha. Irene conversa com Joyce sobre Eugênio. Jeiza mostra a foto do casamento de Ritinha para Zeca.

