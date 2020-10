Resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 15 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Haja Coração, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, quinta-feira (15):

Beto se propõe a ajudar Tancinha, que desconfia do rapaz. Leozinho engana Fedora e mostra que conseguiu controlar a repercussão negativa sobre sua festa nas redes sociais. Tancinhase despede de Apolo, afirmando que em breve o amado deixará a prisão. Giovanni retira Camila do carro, e Bruna pede que o rapaz se afaste da moça.

Enéas visita Camila no hospital, e Lucrécia teme que a filha não sobreviva. Francesca pede queTancinha participe do jantar para Beto. Apolo é libertado e sonda Adônis sobre Beto. Leozinho comemora o fato de Fedorater acreditado que ele é um herdeiro saudita. Apolo choca seu caminhão contra o carro de Beto. Adônis e Beto se enfrentam.

