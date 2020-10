Resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 8 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Jesus, que vai ao ar hoje, quinta-feira (8), na Record:

Adela agradece Zaqueu. O Hidrópico beija Diana. Ele se despede de sua amada. Influenciado pelo Satanás, Judas Iscariotes rouba duas moedas. Jesus ora afastado. Antipas leva ofertas para Caifás. Nicodemos aconselha Tiago Justo. Noemi mostra interesse em conhecer Jesus. Tiago Menor sente ciúme de Mirian e Shabaka.

Simão Fariseu estranha a ausência de Laila e sai à sua procura. Adela pede para comprar a liberdade de Diana. Simão Fariseu flagra Laila beijando Jairo. Pilatos permite que Adela compre a liberdade da filha. Noemi e Maria Madalena conversam sobre Petronius. Simão Fariseu briga com Jairo. Laila pede perdão ao marido, mas Simão avisa que todos saberão que ela é uma adúltera. Caius provoca Pedro. Zelote fala sobre sua paixão por Betânia.

Zaqueu devolve todo o dinheiro que cobrou de Shabaka. Cínico, Caifás se desculpa com Tiago Justo. Simão Fariseu aparece trazendo Laila pelos cabelos e exige que ela seja punida. Caifás então pede para ele levá-la até Jesus para ver se Ele perdoará uma adúltera na frente de todos. Anás diz que Judite precisa fazer um sacrifício.

De maneira inocente, João fala sobre Jesus com algumas prostitutas, e Gabriela se irrita. Deborah pergunta sobre Tiago Justo para Maria. Betânia pressiona Marta para aceitar logo o pedido de casamento feito por Malco. Natanael beija Yoná. Diana comemora sua liberdade. Adela se entristece com as palavras de Gestas. Asisa se desespera ao ver Laila sendo arrastada por Simão Fariseu.

