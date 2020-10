Resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 8 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Malhação – Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, quinta-feira (8), na Globo:

Keyla relata os acontecimentos de sua semana para as amigas. Dóris convoca Keyla de volta às aulas. Deco teme ficar com Tonico sozinho, e Tato o provoca. Keyla não consegue ficar na escola e volta para cuidar de Tonico. Keyla diz a Deco que Tato lida melhor com Tonico, e o rapaz se magoa.

Keyla conta às amigas seus sonhos com Tato e Deco. Tato e Deco discutem pela educação de Tonico, e Keyla afirma que ela é a responsável pelo menino. As amigas parabenizam a atitude de Keyla. Benê anuncia que seu pai voltou para casa.

