Resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 8 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de A Força do Querer, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, quinta-feira (8):

Jeiza incentiva Zeca a pedir indenização para Ritinha. Cláudio confidencia a Ivana seus problemas familiares. Bibi deixa a palestra de Caio. Ivana tenta explicar para Simone sua relação com Cláudio. Zu garante a Ruy que ele e Ritinha estão gostando um do outro, e se preocupa com Cibele. Eurico manda Nonato seguir Silvana.

Irene convida Eugênio para conhecer seu apartamento. Dantas questiona Ruy sobre Ritinha e lhe dá um ultimato. Silvana quase bate no ônibus que Zeca dirige, e os dois discutem. Ivana não consegue ficar de biquíni na praia. Amaro se preocupa ao saber que Cibele foi para sua casa de praia. Simone marca uma sessão de terapia para Ivana. Cibele encontra Ritinha.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de A Força do Querer.

Os capítulos de A Força do Querer são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.