Resumo do capítulo de hoje, sábado, 10 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de A Força do Querer, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, sábado (10):

Abel fica furioso com Zeca. Silvana inventa uma desculpa para Eurico e envolve Simone em seu problema. Rubinho faz uma surpresa para Bibi, e Aurora fica tensa. Bibi se incomoda quando Rubinho chega à gafieira e uma mulher o aborda. Ritinha conta para Bibi que está grávida. Ruy não consegue contar para Cibele sobre a gravidez de Ritinha.

Ritinha acredita que ficará com Ruy na casa da família dele. Caio questiona Eugênio sobre seu envolvimento com Irene. Zeca conta para Jeiza sobre a profecia que o índio lhe fez. Aurora avisa a Bibi que o proprietário venderá a casa onde ela está morando. Joyce avisa que Ritinha voltará para Belém e ela foge. Bibi revela para a família de Ruy sobre a gravidez de Ritinha.

