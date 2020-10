Resumo do capítulo de hoje, sábado, 17 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Haja Coração, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, sábado (17):

Apolo agride Beto. Adônis não reconhece Nair como sua mãe, e Larissa se irrita. Francesca, Tito e Nair ajudam a apartar a briga entre Apolo e Beto. Camila desperta do coma, mas não reconhece Lucrécia e Agilson. Aparício alerta Fedora e Teodora sobre Leozinho.

Leozinho seduz Fedora. Bruna se incomoda quando Giovanni menciona Camila. Carmela se insinua para Beto, que deseja apenas saber de Tancinha. Leozinho manipula Fedora para que a menina se convença a casar com ele.

Os capítulos de Haja Coração são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

