Resumo do capítulo de hoje, sábado, 17 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de A Força do Querer, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, sábado (17):

Ritinha aceita bem a gravidez de Cibele. Eugênio não consegue falar com Joyce sobre sua amizade com Irene. Silvana paga um alto valor para um dos jogadores de pôquer, mas acaba cancelando o cheque. Ivana chora diante da psicóloga. Bibi escuta a gravação feita no carro de Rubinho com seu celular. Silvana foge do cobrador do jogo de pôquer.

Irene procura Caio no escritório para tentar encontrar Eugênio. Joyce percebe a desconfiança de Zu em relação ao filho que Ritinha espera. Ritinha e Zeca se encontram. Abel e Edinalva discutem por causa de seus filhos. Ritinha faz perguntas sobre Zeca. Ritinha fala que está grávida e Zeca fica abalado.

Ritinha confessa a Bibi que ficou sensibilizada com o encontro com Zeca. Jeiza sente ciúme de Ritinha. Bibi fala de Caio para Ritinha. Caio alerta Eugênio sobre Irene. Joyce fala com a psicóloga de Ivana. O cobrador de Silvana surge na portaria do prédio dela. Cibele volta para casa.

