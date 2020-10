Resumo do capítulo de hoje, sábado, 17 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Flor do Caribe, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, sábado (17):

Alberto avisa a Ester que pedirá a guarda das crianças caso ela se separe dele. Ester finge acreditar em Gonzalo e afirma para o delegado que ele deve prender Cassiano. Ester pede a Doralice que ligue para Cassiano e avise para ele se esconder. Doralice insiste que Juliano esconda Cassiano em seu barco.

Ester avisa a Cassiano que Alberto trouxe um delegado para prendê-lo. Olívia não deixa Gonzalo entrar em sua casa. Alberto mostra a Ester o CD e a carta de Cristal para Cassiano. Ester se sente traída por Cassiano.

