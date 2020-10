Resumo do capítulo de hoje, sábado, 3 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de A Força do Querer, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, sábado (3):

Zeca acerta um barqueiro com a arma e lembra da profecia do índio. Ritinha culpa Ruy pelo fim de seu casamento. Zeca leva o barqueiro para o posto médico. Ritinha exige que Ruy a leve para o Rio de Janeiro. Ritinha e Ruy se amam.

Zeca perde seu caminhão para pagar indenização ao barqueiro e fica desolado. Silvana entrega a Eurico parte do dinheiro que perdeu e recupera a bolsa de Joyce. O empresário estranha o nome no recibo de pagamento. De volta ao Rio, Ruy disfarça a tensão diante de Cibele, que fica desconfiada.

Bibi reabre sua matrícula na faculdade. Junqueira contrata Rubinho para dar aulas a Yuri. Caio tenta conversar com Silvana sobre sua compulsão por jogo. Ruy vai ao esconderijo que conseguiu para Ritinha.

