Resumo do capítulo de hoje, sábado, 3 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Totalmente Demais, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, sábado (3):

Germano avisa a Eliza e Gilda que planejou com Zé Pedro um flagrante para capturar Dino. Peçanha é preso, mas Dino consegue fugir. Gilda teme que Dino a procure e conta aos filhos a verdade sobre o ex-marido. Meleka pede Jojô em namoro e deixa Arthur perplexo. Florisval se atrasa para o casamento, e Rosângela decide deixar a igreja.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Totalmente Demais.

Os capítulos de Totalmente Demais são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.