Resumo do capítulo de hoje, sábado, 3 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Flor do Caribe, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, sábado (3):

Duque revela que Cristal aceitou cantar na inauguração do Flor do Caribe. Marizé conta ao pai que foi Hélio quem emprestou o dinheiro para a compra do barco. Donato invade a reunião onde está Hélio e insulta o filho na frente de Alberto. Alberto sofre com receio de que Cassiano o afaste de Samuca.

Veridiana, Lino e Dadá ficam felizes ao ver Candinho de volta com Ariana. Guiomar liga para Dionísio pedindo ajuda. Alberto se surpreende ao ver Cassiano com sua família.

Os capítulos de Flor do Caribe são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

