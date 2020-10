Resumo do capítulo de hoje, segunda-feira, 12 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Jesus, que vai ao ar hoje, segunda-feira (12), na Record:

Desesperada, Asisa pede para Mateus levá-la para outro lugar. Jesus diz para atirar a primeira pedra aquele que nunca pecou. Simão Fariseu e outras pessoas se recordam de seus pecados.

O Satanás tenta influenciar Simão. Caifás diz que Laila não merece piedade. Em conversa com Petronius, Noemi avisa que esteve com Maria Madalena. Simão Fariseu e as outras pessoas desistem de apedrejar Laila.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Jesus.

Os capítulos de Jesus são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas novelas.