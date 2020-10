Resumo do capítulo de hoje, segunda-feira, 12 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Malhação – Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, segunda-feira (12), na Globo:

Benê sofre com a briga entre suas amigas, e Josefina conforta a filha. Keyla confronta Deco, que decide antecipar sua viagem para a Europa. Tina diz a Mitsuko que deseja ir para o Japão. Marta decide fazer terapia de família com Lica. Ellen confirma que Fio beijou Samantha, e pede um tempo a ele.

Cícero se despede de Julinho e Benê. Keyla conta sobre a briga das amigas para Tato e diz que precisa passar um período sozinha com Tonico. Anderson tenta falar com Tina. Roney sugere que Keyla viaje para a casa de sua avó. Ellen parte para a Campus Fest com Jota e Juca. Lica vai para Paris com Marta.

