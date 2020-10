Resumo do capítulo de hoje, segunda-feira, 12 de outubro · .

Confira o resumo do primeiro capítulo da reprise de Haja Coração, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, segunda-feira (12):

Francesca se vê obrigada a criar os filhos sozinha depois que o marido desaparece sem deixar notícias. Apolo pede Tancinha em casamento. Fedora se irrita com a organização de Aparício para sua festa. Aparício diz a Enéas que se arrependeu de ter casado com Teodora e que Rebeca foi o único amor de sua vida. Dinalda cobra seus salários atrasados de Rebeca.

Nair repreende Francesca, que acusa Aparício de ter tirado a vida de Guido. Apolo conta a Adônis que Giovanni foi preso após investigar a morte do pai. Giovanni é solto da prisão. Teodora teme que Giovanni se vingue de sua família. Fedora e Camila discutem. Penélope surpreende Beto e Tamara ao falar que deixou o marido. Bruna pede que Giovanni abandone sua vingança contra Camila.

