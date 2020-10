Resumo do capítulo de hoje, segunda-feira, 12 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Flor do Caribe, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, segunda-feira (12):

Samuel dá uma desculpa a Alberto sobre ter entrado no quarto de Dionísio e pede que o genro não conte nada para Ester. Cassiano não aprova o namoro de Taís e Hélio. Lindaura sente ciúmes da proximidade de Samuel com Guiomar. Donato fica preocupado com a febre alta de Lipe.

Juliano confessa a Doralice que está apaixonado por Natália. Quirino comemora com Doralice seu novo emprego como professor. Cassiano procura o comandante para denunciar Dom Rafael. Ester confessa a Alberto que nunca o amou.

