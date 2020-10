Resumo do capítulo de hoje, segunda-feira, 12 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de A Força do Querer, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, segunda-feira (12):

Bibi defende Ritinha, e Joyce se irrita. Eugênio repreende Ruy. Eugênio acerta com Heleninha os detalhes da hospedagem de Ritinha. Bibi garante a Ritinha que irá ajudá-la. Irene faz uma pesquisa sobre Eugênio e sua família. Zeca e Jeiza dançam carimbó no bar de Nazaré.

Cibele decide perdoar Ruy. Joyce discute com Eugênio. Ruy conta para Cibele sobre a gravidez de Ritinha. Ritinha foge da casa de Heleninha ao saber que Ruy e Cibele reataram. Jeiza descobre que Zeca não deu entrada no divórcio e termina o namoro com ele.

Joyce e Cibele pensam em levar Ritinha para fazer um exame de DNA no feto em sua barriga. Ruy encontra Ritinha na praia. Irene se matricula na academia de Joyce. Zeca e Jeiza hostilizam um ao outro. Rubinho recebe um telefonema e Aurora estranha a atitude do genro. Ruy decide se casar com Ritinha.

