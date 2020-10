Resumo do capítulo de hoje, segunda-feira, 5 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de A Força do Querer, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, segunda-feira (5):

Zeca conta para Nazaré como perdeu seu caminhão e fica incomodado com a presença de Jeiza. Ruy não resiste a Ritinha. Ruy se desespera ao saber que Edinalva deixou Parazinho. Caio provoca Bibi na frente de Rubinho.

Simone critica Ivana por querer esconder seu corpo. Zeca agride Ruy. Jeiza desarma o segurança da empresa, que ataca Zeca para defender Ruy. Ruy afirma que devolverá Ritinha para Zeca.

Joyce não dá atenção quando Silvana a alerta para se manter afastada de Irene. Marilda fala com Zeca sobre Ritinha e o deixa transtornado. Bibi tira satisfações com Caio. Ritinha afirma a Marilda que Ruy não irá se casar.

