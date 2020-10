Resumo do capítulo de hoje, segunda-feira, 5 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Jesus, que vai ao ar hoje, segunda-feira (5), na Record:

Jesus fala da importância de se desprenderem dos bens materiais. Judas Iscariotes trata Maria Madalena com grosseria. Barrabás se abre com Zelote e confessa que ia matar Jesus. Pilatos diz que Antipas está louco. Gestas discute com Adela. Simão Zelote tenta convencer Barrabás que Jesus é o messias. Dimas fica surpreso ao ver o Hidrópico curado.

Cláudia diz que Jesus deve ser protegido. Pedro pede permissão para batizar o Hidrópico. Depois de ser rejeitado, Judas Iscariotes fala mal de Maria Madalena. Joana desconfia que Judite esteja grávida. Mirian discute com Asisa. Sara e Cornélius trocam juras de amor. Zebedeu implica com Sula. Abel se mostra decepcionado depois de ouvir as palavras de Jesus.

Caifás questiona Arimatéia sobre o banquete que deu para Jesus. Helena desabafa com Deborah. Pedro batiza o Hidrópico e lhe chama de Rafael. Jesus é recebido por Shabaka na hospedaria. Zaqueu diz que não está satisfeito com sua função. Caifás se mostra irritado com a família de José de Arimatéia. Abel diz que deixará Jerusalém e se despede de Joana.

Cláudia aconselha Antipas a chamar o Hidrópico para ser seu servo. Nicodemos tenta acalmar Caifás e Anás. Arrependido, Barrabás procura Adela e confessa que ia matar Jesus. Caifás pressiona Tiago Justo sobre o término do noivado com Deborah. Diante da multidão, Zaqueu sobe em uma árvore para tentar ver Jesus e fica surpreso.

Os capítulos de Jesus são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

