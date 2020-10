Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 16 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Malhação: Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, sexta-feira (16), na Globo:

Guto afirma que gostou de beijar Benê. Josefina se preocupa com Benê. Roney se inspira para compor. Keyla volta de viagem e todos se surpreendem com seu comportamento. Passam-se alguns dias. Ellen chega do festival de tecnologia e pede a Das Dores para mudar seu visual. Nena e Das Dores comemoram o prêmio recebido por Ellen. Benê conta para Josefina sobre seu beijo em Guto.

As aulas recomeçam, e Benê se incomoda com a quantidade de alunos no Cora Coralina. Tato admira o novo estilo de Keyla, e K2 repreende o namorado. Malu proíbe os alunos do Colégio Grupo de usar celular na escola, e todos se revoltam. Clara e Guto terminam o namoro. Jota elogia Ellen. Telma diz a Anderson que Tina está bem no Japão. Samantha se aproxima de Anderson. Dogão ofende Juca e Benê, e Keyla defende a amiga.

