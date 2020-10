Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 16 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de A Força do Querer, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, sexta-feira (16):

Zeca discute com Jeiza. Bibi desconfia de Rubinho. Eurico se recusa a aceitar que a empresa pague uma pensão para Edinalva. Zeca leva flores para Jeiza. Ivana pede para Simone ajudá-la a lidar com seus conflitos. Nonato conta para uma amiga que foi expulso de casa por seu irmão. Rubinho conta uma história para justificar sua mentira para Bibi.

Ruy acredita que Cibele esteja mesmo grávida. Rubinho e Bibi compram a casa de Caio. Zeca consegue comprar um ônibus, e Abel não gosta da ideia. Jeiza desiste de insistir no divórcio de Zeca quando ele a pede em casamento. Ivana se sente estranha fazendo compras com Simone. Joyce fala para Zu que está ficando amiga de Irene. Ritinha e Ruy voltam de viagem.

Eugênio fica desconfortável ao saber que Irene esteve com sua esposa. Dantas convence Eurico a assinar uma promoção para Cibele. Silvana perde mais um rodada no pôquer. Bibi coloca seu celular para gravar o que acontece no carro de Rubinho. Ruy conta para Joyce e Ritinha que Cibele está grávida.

Os capítulos de A Força do Querer são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

