Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 16 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Haja Coração, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, sexta-feira (16):

Adônis e Beto se ofendem, e Henrique aparta os dois. Apolo não gosta da ideia de Beto ir à casa de Tancinha. Adônis ignora Shirlei para ficar com Carmela. Carmela humilha Shirlei. Fedoraconfidencia para Teodora seu interesse por Leozinho. Giovanni vai até o hospital em que Camila está.

Francesca percebe que está sendo seguida. Camila começa a despertar do coma na presença de Giovanni, e Bruna o alerta. Penélope, Rebeca e Leonora se tornam amigas. Beto chega ao jantar na casa de Francesca. Tancinha descobre que Beto está machucado e tenta ajudar o rapaz, quando Apolo chega.

