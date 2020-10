Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 16 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Jesus, que vai ao ar hoje, sexta-feira (16), na Record:

Caifás ordena a prisão de Jesus, mas é interrompido por Nicodemos. Desesperada, Judite pensa em fugir com Gestas. Barrabás e Matias procuram por Jesus. Edissa sente orgulho de Deborah. Nicodemos aconselha Tiago Justo. Livona procura por Gestas. Sara conversa com Sula. Mirian mostra respeito a Laila.

Diana diz que Dimas precisa de um tempo para ganhar a confiança das pessoas. Pilatos fala de seu plano de construir aquedutos subterrâneos. José de Arimatéia elogia o caráter de Tiago Justo. Adela procura por Gestas na casa de Judite. Dimas reclama da desconfiança de Almáquio. Adela tenta aconselhar Gestas, mas ele diz amar Judite.

Antipas fica perturbado com as lembranças. Joana fala sobre o Messias. Caifás flagra Adela e Gestas em sua casa. Gestas confessa que é o pai da criança. Furioso, Caifás segura uma adaga e parte para cima dele. Adela se coloca na frente e acaba sendo atingida na barriga. Arimatéia recebe Jesus e os apóstolos em sua casa. Caius se aproxima maliciosamente de Noemi. Adela morre, e sua alma é levada pelo anjo Gabriel.

Os capítulos de Jesus são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

