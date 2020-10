Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 16 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Flor do Caribe, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, sexta-feira (16):

Cassiano promete a Samuca que não deixará Alberto gritar com ele. Guiomar pergunta a Dionísio o que ele fez com Maria Adília. Ciro pede a mão de Mila em namoro. Cristal manda por Alberto um CD com suas músicas e um recado para Cassiano.

Dom Rafael pede a Amparo que descubra o nome do empresário de Cristal, ao saber que a filha fará uma turnê pela América do Sul. Ester pergunta a Cassiano se ele esteve com alguma mulher no Caribe. Juliano se esconde no armário para Mila não vê-lo no quarto de Natália. Alberto mostra a Ester o dossiê contra Cassiano e diz que irá entregá-lo à polícia.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Flor do Caribe.

Os capítulos de Flor do Caribe são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.