Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 9 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Jesus, que vai ao ar hoje, sexta-feira (9), na Record:

Laila implora para Asisa ajudá-la. Nicodemos avisa que ela será levada até Jesus. Zaqueu manda seu servo convidar os necessitados para um banquete. Judite entra em pânico ao ver que Laila poderá ser apedrejada por traição. O Satanás aparece ao lado de Caifás, que questiona Jesus. As pessoas começam a pegar pedras para tacar em Laila. Desesperada, Asisa pede para Mateus levá-la para outro lugar.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Jesus.

Os capítulos de Jesus são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas novelas.