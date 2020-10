Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 9 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de A Força do Querer, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, sexta-feira (9):

Ritinha conta para Cibele sobre seu envolvimento com Ruy. Dantas confessa a Shirley que precisa que o casamento da filha aconteça. Ruy sofre um acidente. Eugênio escolhe flores para Irene. Rubinho avisa a Bibi que foi aceito na faculdade novamente. Cibele vai embora e exige que Ritinha vá com ela. Dantas avisa a Cibele do acidente de Ruy.

Cibele chega à casa de Joyce com Ritinha e termina seu compromisso com Ruy. Jeiza e Zeca se beijam. Eugenio fica impressionado com Irene. Eurico flagra Silvana jogando no computador. Joyce leva Ritinha para a casa de Heleninha. Zeca rasga o documento de registro do seu casamento.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de A Força do Querer.

Os capítulos de A Força do Querer são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.