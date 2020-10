Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 9 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Malhação: Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, sexta-feira (9), na Globo:

Keyla insiste para que Benê desabafe sobre seu pai, e a menina conta como ele entrou em contato com Josefina. Benê mostra sua nova música para as amigas. Cícero pede o divórcio a Josefina e fala que tem outra família, ignorando a paternidade de Benê.

Julinho impede que Benê escute Cícero maldizendo a irmã. Tina, Keyla, Ellen e Lica discutem entre si, e Benê se desespera. Keyla descobre que Lica beijou Deco. Roney e Josefina se preocupam com a briga das amigas. As meninas decidem desfazer sua amizade.

