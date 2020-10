Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 13 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Flor do Caribe, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, terça-feira (13):

Ester concorda em esperar Alberto voltar da viagem para falarem sobre o divórcio. Marcia diz a Donato que a febre de Lipe tem origem emocional. Duque contrata Nicole para trabalhar no bar Flor do Caribe. Taís flagra Hélio com outra mulher.

Hélio deixa vários recados no celular de Taís e diz que houve um mal-entendido. Cassiano fica preocupado depois que Ester fala que Alberto viajou. Alberto se encontra com Dom Rafael e pede ao mafioso que o livre de Cassiano.

