Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 13 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Malhação – Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, terça-feira (13), na Globo:

Tato e Roney comentam sobre o fraco movimento da lanchonete no período de férias e sentem falta de Keyla e Tonico. Josefina se preocupa com a tristeza de Benê. Guto visita Benê e diz que está fazendo terapia. Benê aceita se consultar com Renata.

Há uma passagem de tempo. Benê diz estar gostando das sessões com Renata. Das Dores e Nena exigem que Anderson se esforce para superar a distância de Tina.

Fio começa a trabalhar no salão de K2. K1 conta para K2 sobre a viagem com MB. Noboru comenta com Mitsuko que não sabe se Tina está feliz no Japão. Ernesto começa a trabalhar no Cora Coralina. Cibele conta a Bóris que Juca mudará de escola. Dóris convida Bóris para substituir uma professora no Cora. Clara marca um encontro com Felipe. Guto convida Benê para uma viagem de apresentação musical.

