Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 13 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de A Força do Querer, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, terça-feira (13):

Ruy avisa que Ritinha e Marilda ficarão em sua casa. Simone convence Ivana a procurar uma psicóloga. Irene convida Eugênio para viajar. Caio conta para Cibele que Ruy e Ritinha estão juntos. Cibele afirma que se vingará de Ruy e Ritinha. Jeiza perde a concentração durante o treino por causa de Zeca. Rubinho fecha mais uma suposta negociação e Aurora se maravilha.

Ritinha fica apreensiva quando Eugênio pergunta sobre seus documentos. Ivana tenta confortar Joyce. Cibele deixa o Rio de Janeiro. Ritinha pede novos documentos para Waldemar, em Parazinho. Simone bloqueia o site de apostas no computador de Silvana. Cláudio convence Ivana a viajar com ele.

Bibi ouve uma mulher falando com Rubinho no celular e decide seguir o marido. Abel se irrita por não poder dar entrada no divórcio do filho. Eugênio conta para Ritinha que Edinalva está no Rio de Janeiro. Joyce se surpreende ao ver Ritinha vestida de sereia na piscina do condomínio.

Os capítulos de A Força do Querer são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

