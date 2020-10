Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 13 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Jesus, que vai ao ar hoje, terça-feira (13), na Record:

Caifás bufa de raiva. Laila agradece Jesus. Judite descobre que Laila não foi apedrejada. Tiago Justo avisa a Arimatéia sobre a atitude de Jesus. Maria reencontra Petronius, que pede para falar com Madalena. Asisa descobre que Laila está viva. Em conversa com Tiago Justo, Deborah avisa que desistiu de procurar seu filho.

Os necessitados se alimentam no banquete dado por Zaqueu. Barrabás reclama por não ter sido convidado. Pilatos reclama da preocupação de Cláudia com o povo judeu. Zaqueu diz que Barrabás é bem-vindo em seu banquete.

Simão Zelote conversa com Lázaro e pede a mão de Betânia em casamento. Caifás fica furioso com a presença de Jesus na festa do tabernáculo. Laila reencontra Simão Fariseu. Petronius pede Maria Madalena em casamento. Caifás enfrenta Jesus.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Jesus.

Os capítulos de Jesus são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas novelas.