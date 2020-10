Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 13 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Haja Coração, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, terça-feira (13):

Giovanni e Bruna voltam para a festa de boas-vindas ao rapaz. Apolo e Tancinha se beijam. Penólope repara em Leonora discutindo com Marquinhos. Tancinha descobre que seu pai foi assassinado. Leonora provoca um acidente com os carros de Rebeca e Penélope. Tancinha invade a festa de Fedora e procura por Aparício. Fedora confronta Tancinha.

Giovanni vai atrás de Camila. Beto se interessa por Tancinha. Leonora, Rebeca e Penélope se hospedam no mesmo quarto de um spa. Fedora sofre com o fiasco de sua festa. Tancinha acusa Aparício de ter matado seu pai e é levada para a delegacia. Tancinha e Apolo acabam presos.

