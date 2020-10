Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 6 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Flor do Caribe, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, terça-feira (6):

Cassiano comenta que Samuca deve estar preparado para saber que ele é seu pai. Veridiana incentiva Candinho a consertar o boneco destruído por Dionísio para presentear Samuca. Cassiano aconselha Duque a ficar de olho em Hélio. Ester conta para Samuca que Cassiano é seu pai e ele reage de forma negativa.

Yvete se aproxima de Duque para conseguir informações sobre ele. Carol incentiva Natália a se relacionar com Juliano. Taís e Hélio se beijam. Veridiana esconde de Candinho a identidade de seu pai. Ester revela a Cassiano que pedirá o divórcio. Alberto pergunta por Ester a Dionísio.

