Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 6 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Jesus, que vai ao ar hoje, terça-feira (6), na Record:

Zaqueu diz que será um prazer receber Jesus em sua casa. Caifás pressiona Tiago Justo, mas o rapaz não revela o motivo que o fez desistir de se casar com Deborah. Em conversa com Adela, Barrabás diz que agiu a mando de Caifás. Pilatos critica a sugestão de Cláudia para Antipas. Petronius reencontra Maria Madalena. Barrabás avisa a Caifás que não irá matar Jesus e o ameaça.

Zaqueu convida todos os seus amigos e nobres para o banquete que oferecerá para Jesus, mas fica decepcionado ao saber que ninguém aceitou o convite. Susana desabafa com Maria Madalena. Noemi nota a tristeza de Petronius. Abel se despede de Chuza e Joana. Jesus e os apóstolos são recebidos por Zaqueu. O Hidrópico fala de sua vontade de rever a família, e Cláudia e avisa que ele será um rapaz livre.

