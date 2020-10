Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 6 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Malhação – Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, terça-feira (6), na Globo:

Lica explica para Tina os últimos acontecimentos de sua vida. Com a ajuda de Juca, Clara descobre que Malu estava espionando seu celular. Clara se desespera contra Malu e implora que Luís a ajude.

Marta convida Clara para morar em sua casa com Luís. Edgar e Malu chegam para resgatar Clara, e Lica foge de casa. Lica confessa a Tina que beijou Deco durante uma balada. Ellen chega ao galpão e revela sua tristeza às amigas.

