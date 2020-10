Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 6 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de A Força do Querer, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, terça-feira (6):

Caio e Bibi discutem. Joyce reclama da nova carreira de Eugênio. Ruy tenta convencer Ritinha a voltar para Parazinho. Joyce implica com Ivana por causa de suas roupas. Irene deixa cair um objeto no escritório de Eugênio, intencionalmente. Bibi, Aurora e Dedé chegam ao restaurante onde Rubinho trabalha. Ritinha conta para Ruy que está grávida.

Edinalva aparece na casa de Nazaré à procura de Ritinha e briga com Abel. Irene ameaça Silvana para não se afastar de Eugênio. Zeca consegue um emprego, e Jeiza comemora. Jeiza expulsa Vitor de sua casa. Zu obriga Ruy a compartilhar seu problema com ela. Nazaré conta para Zeca que Edinalva apareceu. Edinalva procura Ruy na empresa.

